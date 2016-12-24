ПМЭФ: Потребкооперация поможет развитию сельских территорий

Глава Мордовии Артём Здунов 6 июня на Петербургском экономическом форуме встретился с председателем Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрием Зубовым. Потребкооперация – это социально ориентированная система экономического развития территорий, обеспечения занятости населения и развития инфраструктуры регионов.

Сельхозпотребкооперативы, создаваемые фермерскими и личными подсобными хозяйствами, способствуют решению таких проблем, как сложности со сбытом продукции, неравный доступ к рынкам по сравнению с крупными компаниями. Сюда же относятся низкие цены на реализуемую продукцию и высокие цены на закупаемые ресурсы.



«Для Республики Мордовия вопрос развития потребительской и сельскохозяйственной кооперации имеет огромное значение, - отметил Артем Здунов. – Кооперация на селе позволяет создавать новые рабочие места, дает возможность сельским жителям получать через систему потребкооперации доход от сдачи своей продукции».



На встрече обсудили модель развития кооперации в регионе. В обсуждении важной темы приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин и заместитель председателя правления Центросоюза Российской Федерации Виталий Бродский.



«Потребительская кооперация в регионе в недавнем прошлом имела большое значение для социального развития села, сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности республики. В силу разных причин сейчас деятельность Мордовпотребсоюза значительно сократилась. Развитие потребкооперации в регионе, в том числе и под личным контролем главы региона, будет способствовать активному развитию сельских территорий и обеспеченности населения товарами первой необходимости», - отметил по итогам встречи Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза России.