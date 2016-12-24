Работникам и активистам экологической отрасли Мордовии вручили награды

5 июня отмечаются два праздника - День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. В Доме Республики состоялась церемония чествования работников и активистов экологической отрасли Мордовии.



От имени Главы республики Артёма Здунова участников торжества приветствовал Председатель Правительства Дмитрий Поздняков. Он подчеркнул важность работы экологов для ныне живущих и будущих поколений.



«Вопросы охраны окружающей среды, экологии являются одной из задач национальной безопасности нашей страны. Благодаря реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории республики впервые проведена масштабная работа по очистке проблемных участков русла рек Мокша и Саранка. В прошлом году завершены работы по рекультивации свалки в Ковылкине. В этом году будут завершены мероприятия по рекультивации свалок в Рузаевке, Темникове и Краснослободске. Также предстоит продолжить внедрение «зеленых» технологий на предприятиях, расширение масштабов работ по расчистке рек. Необходимо перейти на качественно новые стандарты обращения с отходами, повысить эффективность использования особо охраняемых природных территорий регионального значения», - рассказал Председатель Правительства.



Дмитрий Поздняков поздравил и поблагодарил всех присутствующих.



«Хочется выразить слова благодарности за ваше неравнодушие, за ваш труд, за преданность делу, пожелать новых достижений и побед в борьбе за чистоту нашей планеты. Благодарю вас за умение ценить, любить и хранить красоту родной Мордовии!», - сказал Дмитрий Поздняков.



Было отмечено, что Мордовия относится к экологически благополучным регионам России. Республика славится красивейшей природой, богатыми водными объектами, лесными массивами. Отрадно, что в регионе хорошо поставлена работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Начиная с детского сада и школы, ребят учат бережно относиться к природе.



С Днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды участников торжественной церемонии также поздравили заместитель Председателя Государственного Собрания республики Евгений Тюрин, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Адель Галиуллин.



Большой группе экологов и «зеленых» добровольцев в этот день были вручены высокие награды за работу в области охраны окружающей среды и развитие экологического движения в Мордовии.



Также были подведены итоги республиканских конкурсов. Заслуженные награды получили победители конкурса рисунков «Мы - за природную красоту Республики Мордовия», конкурса «Лучшее образовательное учреждение в сфере экологического образования» и конкурса «Лучший учащийся в сфере сохранения окружающей среды».