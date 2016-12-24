Артём Здунов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В его работе принимает участие делегация Республики Мордовия во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Это ведущая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум проходит под патронатом и при участии Президента России Владимира Путина.



Тема форума этого года – «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Деловая программа разделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства».



Церемония открытия форума состоится 6 июня. 7 июня на пленарном заседании форума выступит Президент России Владимир Путин.



У делегации Мордовии на Петербургском международном экономическом форуме – очень большая деловая программа.



Глава республики Артём Здунов проведет ряд встреч с руководителями государственных структур и бизнеса, главами регионов, примет участие в сессиях «Россия: вместе создаем будущее», «Передовая фармацевтика России: уникальные разработки, новые технологии и отраслевое лидерство», секции «Интеллектуальная собственность в фармацевтике», подпишет ряд соглашений о сотрудничестве.



7 июня Артем Здунов примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин.