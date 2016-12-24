В Мордовии запущено движение по отремонтированному мосту через овраг Татарский

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По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, специалисты завершили основные работы на проезжей части мостового перехода через овраг Татарский на федеральной автомобильной дороге Р-178 в Ромодановском районе Мордовии. Движение по путепроводу запущено.
Как отмечается, по результатам капитального ремонта повысилась грузоподъемность моста. Теперь он сможет пропускать транспортные средства общей массой более 80 тонн с нагрузкой на ось – 20 тонн. Его длина составляет 39 метров, а ширина 14,2 метра.
Работы здесь стартовали еще в 2022 году. Для движения транспорта была построена временная объездная дорога. Далее специалисты полностью разобрали старую конструкцию переправы, после чего заново возвели две железобетонные опоры и установили пролетные строения моста, состоящие из семи балок длиной 33 метра. Они также укрепили конусы, обустроили шкафные стенки и переходные плиты. На крайних опорах смонтировали деформационные швы. Построены новые локальные очистные сооружения, куда будут направляться стоки воды с проезжей части.
На проезжей части моста ерхний слой покрытия выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. На путепроводе смонтировано 495 метров барьерного и 78 метров перильного ограждения с высокой удерживающей способностью.
В настоящее время выполняется демонтаж временной дороги и обустройство прилегающей к мосту территории. Полностью работы планируется завершить в июле этого года.
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