Поздравление Главы Мордовии со всемирным Днем окружающей среды и Днем эколога

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Дорогие друзья!

Поздравляю вас со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога!

Этот праздник хороший повод ещё раз задуматься, как важно бережно относиться к  природным богатствам.  
Мордовия - один из самых экологически чистых регионов России. Необходимо сохранить республику именно такой для будущих поколений.
Благодаря нацпроекту «Экология» приводим в порядок реки, внедряем современные технологии утилизации отходов. 

Важно, что вместе с профессионалами-экологами, в эту работу включается всё больше жителей, особенно молодёжи. 

Будем вместе беречь нашу природу, вместе сделаем Мордовию ещё чище и краше!


Глава Республики Мордовия А. Здунов

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