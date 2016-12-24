Поздравление Главы Мордовии со всемирным Днем окружающей среды и Днем эколога

Дорогие друзья!



Поздравляю вас со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога!



Этот праздник хороший повод ещё раз задуматься, как важно бережно относиться к природным богатствам.

Мордовия - один из самых экологически чистых регионов России. Необходимо сохранить республику именно такой для будущих поколений.

Благодаря нацпроекту «Экология» приводим в порядок реки, внедряем современные технологии утилизации отходов.



Важно, что вместе с профессионалами-экологами, в эту работу включается всё больше жителей, особенно молодёжи.



Будем вместе беречь нашу природу, вместе сделаем Мордовию ещё чище и краше!





Глава Республики Мордовия А. Здунов