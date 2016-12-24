Поздравление Главы Мордовии со всемирным Днем окружающей среды и Днем эколога

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога!
Этот праздник хороший повод ещё раз задуматься, как важно бережно относиться к природным богатствам.
Мордовия - один из самых экологически чистых регионов России. Необходимо сохранить республику именно такой для будущих поколений.
Благодаря нацпроекту «Экология» приводим в порядок реки, внедряем современные технологии утилизации отходов.
Важно, что вместе с профессионалами-экологами, в эту работу включается всё больше жителей, особенно молодёжи.
Будем вместе беречь нашу природу, вместе сделаем Мордовию ещё чище и краше!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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