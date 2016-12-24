Артём Здунов познакомился с новой линейкой спецтехники компании «Акросс»

Глава Мордовии Артём Здунов 4 июня осмотрел новую линейку техники компании «Акросс». Это совместное предприятие ГК «Луидор» и ГК «Современные транспортные технологии», которое производит спецтранспорт на базе шасси автомобилей ГАЗ.

Два года назад компания открыла в Саранске дилерский центр по продаже и обслуживанию техники. Сейчас на предприятии работают около 130 человек.

Новое направление, которое освоила компания в рамках импортозамещения, – спецтранспорт для различных служб и всех направлений жизнедеятельности.

Артём Здунов осмотрел технику, предназначенную для учреждений здравоохранения, образования, предприятий ЖКХ и строительства – это реанимации, скорые помощи, автобусы социальных служб, автовышки, погрузчики и многое другое.

Ряд разработок компании уникален. Например, школьный автобус оснащен всем необходимым для безопасного и комфортного перемещения детей. А чтобы время в дороге проходило с пользой, салон оборудован экраном для трансляции воспитательного и патриотического контента.

Исполнительный директор ООО «Акросс», гендиректор ООО «Луидор» Сергей Гусев подробно рассказал также о современных автолавках и автомобилях для перевозки людей с ограниченными возможностями. В общей сложности компания предлагает более полутора тысяч модификаций спецтранспорта.

Глава Мордовии оценил и сервисные боксы, где на протяжении двух лет ведется обслуживание техники. В частности, компания проводит ремонт подвижного состава общественного транспорта Саранска.