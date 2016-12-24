В Доме республики состоялось расширенное заседание коллегии Минздрава Мордовии

Расширенное заседание коллегии министерства здравоохранения Мордовии состоялось 4 июня под председательством Главы республики Артёма Здунова. В нем приняли участие ведущие представители отрасли, ФОМС, главные врачи медицинских учреждений региона. Собравшиеся обсудили повышение эффективности работы региональной системы здравоохранения.

«Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам здравоохранения – это наиболее чувствительная сфера, - сказал Артём Здунов. - Вопросы демографии, которые мы сейчас активно поднимаем, напрямую зависят от репродуктивного здоровья нашего населения. Все установки, которые ставит перед нами федеральный центр и Президент страны по обеспечению повсеместной доступности медицины, мы должны исполнять».

С основным докладом выступил министр здравоохранения РМ Олег Маркин. Он рассказал о ситуации в сфере по результатам проведенной ревизии. Она показала, что в республике высокая обеспеченность учреждениями здравоохранения, количество медработников существенно выше, чем в большинстве регионов страны.

При этом, медицинская сеть значительно превышает допустимые ресурсы по отношению к числу жителей в регионе и утвержденные нормативы. Это, в свою очередь, ведет не только к необоснованным финансовым затратам, но и снижает качество оказываемых услуг.

Министр подчеркнул: основная задача – сохранить действующую сеть, но при этом грамотно привести штатное расписание медиков региона в соответствие с численностью жителей, правильно выстроить маршрутизацию, чтобы обеспечить доступность и качественное оказание медпомощи.

В формате живой дискуссии участники коллегии разобрали проблемные вопросы сферы – причины развития кредиторской задолженности медицинских организаций, изменение подходов к работе первичного звена, активное внедрение цифровых технологий.

Речь шла о повышении эффективности финансового обеспечения системы обязательного медицинского страхования республики и усилении финансовой дисциплины, перспективах развития хирургической службы, качественном оказании специализированной медицинской помощи и многом другом.