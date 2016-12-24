Мордовский госуниверситет поделил в национальном рейтинге места с ведущими вузами России

Опубликован предметный национальный агрегированный рейтинг 2024 года. МГУ им. Н.П. Огарева вошел в премьер-лигу рейтинга сразу по семи предметным областям.

Вуз признан одним из лучших по направлениям «Архитектура», «Техника и технологии строительства», «Электро- и теплоэнергетика», «Техника и технологии наземного транспорта», «Экономика и управление», «Языкознание и литературоведение» и «История и археология».

По «Архитектуре» вуз разместился на втором месте, по «Технике и технологии строительства» — на первом месте, по «Электро- и теплоэнергетике» — на четвертом, по «Технике и технологии наземного транспорта» — на третьем, по «Экономике и управлению» — на втором, «Языкознанию и литературоведению» — на одиннадцатом, по «Истории и археологии» — на восьмом.

Мордовский госуниверситет оказался лучшим и в одной группе с ведущими университетами: РУДН, СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС и многими другими.