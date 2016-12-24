Семья из Мордовии вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

В Уфе подвели итоги окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей». В нем приняли участие около 400 семей Приволжского федерального округа. Финалистами стали 78 команд, в их числе - семья Антиповых-Баляйкиных-Курышкиных из Мордовии.



На торжественной церемонии награждения к семейным командам обратилась заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Оксана Ачкасова.



«Стали известны имена победителей полуфинала, это 78 команд, летом они отправятся в Москву. Но хочу сказать главное - сегодня подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное». За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей большой страны, все они – замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек», – отметила Оксана Ачкасова.



Команда Антиповых-Баляйкиных-Курышкиных живет в городе Рузаевка. В этой крепкой и дружной семье растут трое детей – участники и лауреаты проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». На папиных плечах - все домашнее хозяйство, мама и бабушка трудятся на предприятии «Рузхиммаш». Участвовать в конкурсе «Это у нас семейное» они решили, чтобы провести время с родными за общим делом.



«Мы многодетная семья, наша старшая дочь Полина сдает сейчас ЕГЭ и поэтому не приехала. Ей большой привет! Мы очень рады оказаться здесь. Это просто волна эмоций. Счастье, радость, атмосфера праздника. Очень счастливы, что мы достойно представили Мордовию. Очень понравилась душевность этого конкурса. Даже сейчас мы немножко сорвали голос, пока поздравляли другие семейные команды. Совершенно не можем представить, что нас ждет в финале. Но мы думаем, что подготовиться к этому невозможно. Надо просто быть всем вместе!» - поделилась Гузель Курышкина.



В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Организаторы подготовили для семей сюрприз - встречу с актрисой, стендап-комиком, телеведущей Еленой Борщевой.



Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами - пели песни, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах.



Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли во всех федеральных округах, а также в новых регионах страны. В мероприятиях приняли участие 1 577 семейных команд, в составе которых 8 167 человек. В финале самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» окажутся 300 семейных команд, они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.