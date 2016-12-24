Изображение Героя России из Мордовии появилось на почтовых конвертах

31 мая в филиале фонда «Защитники Отечества» в Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине работы организации. В честь этой даты региональный филиал фонда совместно с «Почтой России» выпустили почтовые открытки и конверты с изображением уроженца Мордовии, Героя России Давида Малыйкина.

Во время боевых действий в зоне СВО гвардии ефрейтор Давид Малыйкин уничтожил два танка противника и вынес с поля боя восемь раненых товарищей. В Кремле Президент России Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, вручил Давиду Алексеевичу награду Героя России - медаль «Золотая Звезда».

Макет открытки создала саранская художница Екатерина Романова. «Для меня было честью нарисовать портрет Героя на открытке», - сказала она. В торжественной обстановке почтовые изделия были погашены специальным штемпелем.

Свои подписи на конвертах поставили первый заместитель председателя Правительства РМ Галина Лотванова, руководитель филиала фонда Алексей Герасименко и директор регионального Управления «Почты России» Анна Дудко.

«Уже в этом году конверты и открытки поступят в почтовую сеть страны. Приобрести их можно будет в любом отделении почты», - сообщила Анна Дудко. Галина Лотванова также подписала адресованную Герою открытку, которая в ближайшее время будет доставлена на фронт.

Как отмечается в информации фонда, свидетелями знаменательного события стали родственники военнослужащего – мама Анна Васильевна, брат Егор и сестра Надежда. «Большое спасибо фонду за честь увидеть портрет сына на конверте и открытке. Для нас это очень почетно и приятно!», - сказала Анна Васильевна.