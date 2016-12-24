Авиарейс «Саранск-Анталья» может привлечь внимание туристов из соседних регионов

Об этом по итогам встречи с генеральным директором туроператора IZI-TOUR сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В рамках развития международного терминала состоялась встреча с генеральным директором туроператора IZI-TOUR Константином Семеновичем Громовым.

Обсудили вопросы, связанные с обеспечением полетов и поддержанием комфортных условий для пассажиров. Также проанализировали первый международный вылет по направлению турецкого курорта Анталья и его доступность. Отмечу, что прямой рейс из Саранска в Анталью экономически более выгодный по сравнению с другими ближайшими регионами, что делает его более привлекательным для пассажиров. Надеюсь, что жители Мордовии и жители соседних регионов будут пользоваться такой возможностью».