Авиарейс «Саранск-Анталья» может привлечь внимание туристов из соседних регионов

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Об этом по итогам встречи с генеральным директором туроператора IZI-TOUR сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В рамках развития международного терминала состоялась встреча с генеральным директором туроператора IZI-TOUR Константином Семеновичем Громовым.

Обсудили вопросы, связанные с обеспечением полетов и поддержанием комфортных условий для пассажиров. Также проанализировали первый международный вылет по направлению турецкого курорта Анталья и его доступность. Отмечу, что прямой рейс из Саранска в Анталью экономически более выгодный по сравнению с другими ближайшими регионами, что делает его более привлекательным для пассажиров. Надеюсь, что жители Мордовии и жители соседних регионов будут пользоваться такой возможностью».

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