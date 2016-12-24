В аэропорту Саранска открылся международный воздушный пункт пропуска

28 мая в аэропорту Саранска открыли терминал международно-воздушных линий. Здесь установлено 7 кабин паспортного контроля, две из которых предназначены для маломобильных групп граждан. Объект оснащен интеллектуальными системами пограничного и таможенного контроля, оперативного теленаблюдения, контроля и управления доступом и иным современным оборудованием. Пропускная способность - 140 пассажиров в час. Общий объем финансирования проекта составил около 1 миллиарда рублей.

Напомним, на сегодняшний день аэропорт Саранск осуществляет региональные перевозки до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Казани. А теперь еще и на курорты Турции.

«Благодаря поддержке Министерства транспорта России совместно с ООО «Новапорт Холдинг» расширяем границы маршрутов из аэропорта столицы нашего региона. Сегодня встретили и отправляем первый международный рейс в популярный турецкий курорт Анталья. Намерены и дальше развивать региональные и международные авиарейсы в направлениях, которые востребованы у жителей и гостей нашей республики», - сказал Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.