В Саранске стартовала акция «Трудовое лето»

28 мая в городском парке им. А.С. Пушкина стартовала традиционная акция «Трудовое лето» для школьников старше 14 лет. Ее цель – вовлечение молодежи в трудовую деятельность, привлечение внимания к вопросам трудоустройства несовершеннолетних. Летний трудовой сезон для подростков – хорошая возможность провести каникулы в компании сверстников, помочь родному городу стать чище и заработать первые собственные деньги.

В мероприятии приняли участие более 200 школьников. Сотрудники службы занятости рассказали им об имеющихся вакансиях, о видах работ и условиях труда. У ребят была возможность пройти собеседование у представителей компаний «Тандер», «Ньюконтакт», «Покрофф-Саранск», «Домоуправление №16».

Организаторами мероприятия выступили Минсоцтрудзанятости РМ, Центр занятности населения РМ. Активными партнерами акции стали Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск, Мордовское региональное отделение партии «Единая Россия», Мордовский республиканский молодежный центр и работодатели.