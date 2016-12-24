На Кубе делегация Мордовии оценила работу местной системы здравоохранения

Продолжается работа делегации Мордовии во главе с Артёмом Здуновым на территории Республики Куба. 25 мая день был посвящен сфере здравоохранения. По инициативе главных специалистов Минздрава России был изучен передовой опыт организации системы здравоохранения в стране.

В первую очередь представители нашей республики ознакомились с работой первичного звена – это офисы семейных докторов, действующие по аналогии с привычными нам ФАПами. С этого уровня начинаются исследования пациентов для определения рисков развития различных заболеваний.

Глава Мордовии в своем телеграм-канале отметил: «Опыт, безусловно, эффективный и заслуживает внимания - как небольшими ресурсами обеспечить сохранность здоровья людей, даже при незначительных бюджетах финансирования; как грамотно выстроить вопросы профилактики и лечения особо опасных заболеваний».

Кроме того, представители делегации Мордовии изучили работу регионального перинатального центра и поликлиник с узкопрофильными специалистами.

Совместно с членом-корреспондентом РАН Олегом Аполихиным ознакомились с системой ведения пациентов после лечения в учреждениях высшего звена во избежание рецидивов болезней.

Напомним, что тема сохранения здоровья и проведения полномасштабной ранней диагностики здоровья жителей для Мордовии очень важна, ей уделяется повышенное внимание. А с текущего года впервые силами 23 медорганизаций региона проводится диспансеризация граждан по оценке репродуктивного здоровья.

Кроме того, в этот день состоялась встреча с представителями университета, в ходе которой были намечены совместные направления развития, в том числе в рамках сотрудничества с МГУ им. Н.П. Огарева.

Артём Здунов подчеркнул: все проработанные вопросы лягут в основу соглашения между Мордовией и Провинцией Матансас.