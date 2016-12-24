На Кубе делегация Мордовии оценила работу местной системы здравоохранения

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Продолжается работа делегации Мордовии во главе с Артёмом Здуновым на территории Республики Куба. 25 мая день был посвящен сфере здравоохранения. По инициативе главных специалистов Минздрава России был изучен передовой опыт организации системы здравоохранения в стране.
В первую очередь представители нашей республики ознакомились с работой первичного звена – это офисы семейных докторов, действующие по аналогии с привычными нам ФАПами. С этого уровня начинаются исследования пациентов для определения рисков развития различных заболеваний.
Глава Мордовии в своем телеграм-канале отметил: «Опыт, безусловно, эффективный и заслуживает внимания - как небольшими ресурсами обеспечить сохранность здоровья людей, даже при незначительных бюджетах финансирования; как грамотно выстроить вопросы профилактики и лечения особо опасных заболеваний».
Кроме того, представители делегации Мордовии изучили работу регионального перинатального центра и поликлиник с узкопрофильными специалистами.
Совместно с членом-корреспондентом РАН Олегом Аполихиным ознакомились с системой ведения пациентов после лечения в учреждениях высшего звена во избежание рецидивов болезней.
Напомним, что тема сохранения здоровья и проведения полномасштабной ранней диагностики здоровья жителей для Мордовии очень важна, ей уделяется повышенное внимание. А с текущего года впервые силами 23 медорганизаций региона проводится диспансеризация граждан по оценке репродуктивного здоровья.
Кроме того, в этот день состоялась встреча с представителями университета, в ходе которой были намечены совместные направления развития, в том числе в рамках сотрудничества с МГУ им. Н.П. Огарева.
Артём Здунов подчеркнул: все проработанные вопросы лягут в основу соглашения между Мордовией и Провинцией Матансас.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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