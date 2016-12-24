В Саранске выбрали лучшего предпринимателя

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Об итогах конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2024» в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«В преддверии дня Российского предпринимательства в Администрации Саранска чествовали руководителей организаций, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.
Подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2024» по итогам работы за 2023 год. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Отель». Директор - Алексей Стешин».
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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