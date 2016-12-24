В Саранске выбрали лучшего предпринимателя

Об итогах конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2024» в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«В преддверии дня Российского предпринимательства в Администрации Саранска чествовали руководителей организаций, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.

Подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2024» по итогам работы за 2023 год. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Отель». Директор - Алексей Стешин».