В Саранске выбрали лучшего предпринимателя

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Об итогах конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2024» в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«В преддверии дня Российского предпринимательства в Администрации Саранска чествовали руководителей организаций, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.

Подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2024» по итогам работы за 2023 год. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Отель». Директор  - Алексей Стешин».

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