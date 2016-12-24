Мордовия развивает сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами

На полях XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир:KazanForum» Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с заместителем министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов господином Абдуллой Аль Салехом. Обсуждалось развитие сотрудничества между Мордовией и ОАЭ.

Глава республики отметил: учитывая текущую геополитическую ситуацию, государства исламского мира становятся все более надежными партнерами России и, в том числе, Мордовии. Доля экспорта республики в страны Организации исламского сотрудничества за последние два года выросла в 1,6 раза.

В ходе обсуждения развития экспорта в ОАЭ продукции из мяса птицы состоялась презентация «Торгового дома «Фуд Экспорт» - официального экспортера халяльной продукции, выпускаемой одним из крупнейших мясоперерабатывающих комплексов в России - «Птицефабрикой «Чамзинская». Агрофирма уже с 2016 года производит высококачественную продукцию по стандарту «Халяль» под торговой маркой «ЭКО Халял».

Артём Здунов отметил также, что в республике еще два предприятия выпускают продукцию «халяль»: ООО «Мечта» - молочные продукты (ультрапастеризованное молоко и сливки), ООО «Биосфера» - органическую продукцию.

Стороны обсудили также возможности поставок продукции промышленной отрасли республики – грузовых вагонов, контейнеров и вагонного литья компании «РМ Рейл», фанеры и изделий из нее ведущего деревообрабатывающего предприятия Мордовии «Плайтерра», кабельной продукции группы компаний «Оптикэнерго», оптического волокна и полупроводниковой продукции «Электровыпрямителя», лекарственных препаратов компании «Биохимик».

«Мы нацелены и дальше развивать сотрудничество со странами исламского мира, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами», - отметил Глава Мордовии. Он также пригласил коллег из Объединённых Арабских Эмиратов в Мордовию для более предметного знакомства с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом республики.

Во встрече приняли участие заместители Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин, директор «Торговый Дом «Фуд экспорт» Руслан Ариков и учредитель ООО «Край земли» Александр Земченко.