«KazanForum»: состоялись деловые переговоры Главы Мордовии с делегацией из Катара

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В Казани 16 мая Глава Мордовии Артём Здунов встретился с делегацией Государства Катар. Речь шла о торговом сотрудничестве между Катаром и нашей республикой. В обсуждении также приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.
Отметим, что в минувшем году Катар импортировал из России целый ряд наименований продукции – это товары швейной промышленности, пищевая, фармацевтическая, масложировая продукция, зерновая культура, фанера и косметическая продукция.
В своем приветственном слове Артём Здунов отметил, что промышленный потенциал Мордовии очень обширен: «Имеющиеся производственные мощности и опыт наших промышленников в сфере легкой промышленности, производстве литья, фармацевтической продукции, фанеры может быть использован в широком спектре кооперационных связей».
Член правящей семьи Государства Катар и генеральный директор Группы компаний «Аль Адид Бизнес» Шейх Сухаим бин Ахмед бин Султан бин Джассим Аль Тани выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодных двусторонних отношений с Мордовией: «Катар открыт и, уверен, эта первая наша встреча принесет плоды: будем встречаться и путешествовать, приглашаем посетить нашу страну. У нас очень хорошая природа - зелень, малые реки, охотхозяйства. Спасибо за приглашение!»
Стороны обсудили возможность реализации группой компаний «Аль-Адид Бизнес» инвестиционных проектов с учетом преференции особой экономической зоны Мордовии. Катарскую делегацию заинтересовал спектр производимых в Мордовии лекарств, перспективы открытия Биотехнологического центра.
О проекте компании «Верстакофф» - передвижной ремонтной мастерской, с возможностями которой представители Катара уже ознакомились на экспозиции форума, рассказал ее генеральный директор Игорь Силин.
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