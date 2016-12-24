«KazanForum»: состоялись деловые переговоры Главы Мордовии с делегацией из Катара

В Казани 16 мая Глава Мордовии Артём Здунов встретился с делегацией Государства Катар. Речь шла о торговом сотрудничестве между Катаром и нашей республикой. В обсуждении также приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.

Отметим, что в минувшем году Катар импортировал из России целый ряд наименований продукции – это товары швейной промышленности, пищевая, фармацевтическая, масложировая продукция, зерновая культура, фанера и косметическая продукция.

В своем приветственном слове Артём Здунов отметил, что промышленный потенциал Мордовии очень обширен: «Имеющиеся производственные мощности и опыт наших промышленников в сфере легкой промышленности, производстве литья, фармацевтической продукции, фанеры может быть использован в широком спектре кооперационных связей».

Член правящей семьи Государства Катар и генеральный директор Группы компаний «Аль Адид Бизнес» Шейх Сухаим бин Ахмед бин Султан бин Джассим Аль Тани выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодных двусторонних отношений с Мордовией: «Катар открыт и, уверен, эта первая наша встреча принесет плоды: будем встречаться и путешествовать, приглашаем посетить нашу страну. У нас очень хорошая природа - зелень, малые реки, охотхозяйства. Спасибо за приглашение!»

Стороны обсудили возможность реализации группой компаний «Аль-Адид Бизнес» инвестиционных проектов с учетом преференции особой экономической зоны Мордовии. Катарскую делегацию заинтересовал спектр производимых в Мордовии лекарств, перспективы открытия Биотехнологического центра.

О проекте компании «Верстакофф» - передвижной ремонтной мастерской, с возможностями которой представители Катара уже ознакомились на экспозиции форума, рассказал ее генеральный директор Игорь Силин.