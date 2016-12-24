«KazanForum-2024»: стенд Республики Мордовия активно посещают участники форума

Работа делегации Мордовии во главе с Артёмом Здуновым на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» 16 мая началась с осмотра стенда Республики Мордовия.

На едином выставочном стенде нашей республики представлена продукция 13 компаний: кабельная продукция группы компаний «Оптикэнерго» и «Сарансккабель», светотехническая продукция предприятий «Научно-исследовательский институт источников света имени Лодыгина» и «Рефлакс-С», продукция предприятий строительной отрасли – «Лато», продукции компаний «Виолет» и «Плайтерра».

Пищевую отрасль региона представляют компании с халяльной продукцией: «Карпай» – производитель жареных семечек подсолнечника и общество «РТР-Групп» – производитель колбасных изделий и мясных деликатесов. На стенде также представлена продукция текстильной промышленности – компании «Arianna», и уникальная продукция из мореного дуба – визитная карточка Мордовии. Сразу несколько компании производят премиальные подарки и сувенирные изделия из мореного дуба и натуральных камней – это «Ростр», INCRUA и MORWOOD.

Все предприятия и компании, представленные на стенде Мордовии, выпускают продукцию потенциально интересную государствам исламского мира, у многих уже налажены устойчивые поставки, но есть перспективы для расширения экспорта.

Одна из таких компаний ТПК «Верстакофф» - ведущий производитель промышленной мебели и систем хранения для инструментов. Компания выпускает оборудование для ремонта, мобильные ремонтные комплексы, автоматизированные склады и сварочные столы, которые заменили аналоги импортного производства. Основные мощности предприятия размещены в Краснослободске на «Заводе Промметизделий», также 10 филиалов компании находятся в крупнейших городах страны.

На форуме компания представила уникальную разработку на базе шасси белорусского производителя МАЗ – передвижную ремонтную мастерскую. Она может использоваться в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, а также в зоне СВО. Такими передвижными мастерскими оснащаются сервисные бригады аварийных служб и техпомощи для их эффективной и оперативной работы.

Глава Мордовии оценил технические возможности оборудования и эргономичность всех приспособлений мастерской. В ходе осмотра было отмечено, что применение такого оборудования делает возможным полноценный ремонт агрегатов и инженерных сетей сервисными бригадами на любом объекте. А системы хранения обеспечивают сохранность инструмента и оборудования, продлевает ресурс их использования.

Высокое качество выпускаемой продукции, простота в эксплуатации и конкурентные цены уже позволили предприятию зарекомендовать себя как поставщика для государственных организаций и частных предприятий на территории России и за ее пределами.

На площадке XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» обсуждалась возможность поставки продукции компании «Верстакофф» в страны исламского мира.