В Саранске пройдет республиканский фестиваль креативных индустрий «Майский Ж.У.К.»

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18 мая в столице Мордовии на территории креативного кластера «Завод 1901» пройдет республиканский фестиваль креативных индустрий «Майский Ж.У.К.».
Это мероприятие - презентация творческого потенциала и возможностей для развития творчески одаренных молодых людей. На фестивале будет несколько площадок и тематических направлений, мастер-классы, концертные выступления, лекции.
«Майский Ж.У.К.» ждет гостей 18 мая с 10 до 15 часов по адресу ул. Мокшанская, 16. Вход бесплатный.
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