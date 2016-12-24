В Саранске пройдет республиканский фестиваль креативных индустрий «Майский Ж.У.К.»

18 мая в столице Мордовии на территории креативного кластера «Завод 1901» пройдет республиканский фестиваль креативных индустрий «Майский Ж.У.К.».

Это мероприятие - презентация творческого потенциала и возможностей для развития творчески одаренных молодых людей. На фестивале будет несколько площадок и тематических направлений, мастер-классы, концертные выступления, лекции.

«Майский Ж.У.К.» ждет гостей 18 мая с 10 до 15 часов по адресу ул. Мокшанская, 16. Вход бесплатный.