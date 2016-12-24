Министром цифрового развития Мордовии назначен Дмитрий Карасев

Глава Мордовии Артём Здунов подписал указ о назначении Министром цифрового развития РМ Дмитрия Карасева.



Дмитрий Александрович родился в 1981 году в Саранске. В 2003 году окончил МГУ им. Н. П. Огарева по специальности «Промышленная электроника».



Трудовую деятельность начал во время учебы в вузе – работал лаборантом в университете, начальником компьютерного отдела и оператором ПЭВМ.

До 2005 года трудился ведущим дизайнером в ЗАО «Спектр-Электровыпрямитель».

С 2009 года более 14 лет руководил ставшей крупнейшей в Мордовии IT-компанией «Байтэкс».



На новой должности Дмитрий Карасев будет курировать вопросы цифровизации республики.