Министром цифрового развития Мордовии назначен Дмитрий Карасев

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Глава Мордовии Артём Здунов подписал указ о назначении Министром цифрового развития РМ Дмитрия Карасева.
Дмитрий Александрович родился в 1981 году в Саранске. В 2003 году окончил МГУ им. Н. П. Огарева по специальности «Промышленная электроника».
Трудовую деятельность начал во время учебы в вузе – работал лаборантом в университете, начальником компьютерного отдела и оператором ПЭВМ.
До 2005 года трудился ведущим дизайнером в ЗАО «Спектр-Электровыпрямитель».
С 2009 года более 14 лет руководил ставшей крупнейшей в Мордовии IT-компанией «Байтэкс».
На новой должности Дмитрий Карасев будет курировать вопросы цифровизации республики.
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