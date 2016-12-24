Артисты из Мордовии примут участие во Всероссийском свадебном фестивале

Культура

16 мая творческие коллективы Приволжского федерального округа представят гостям Всероссийского свадебного фестиваля свою концертную программу.

Артисты регионов Приволжья выступят перед молодоженами и гостями фестиваля с музыкальными и хореографическими номерами на свадебную тему.  
Свадебное шествие будут сопровождать два коллектива из Мордовии - фольклорный ансамбль «Келу» и этнографическая фольклорная группа «Мерема».

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, также на стенде Мордовии развернется  интерактивный культурно-этнографический проект «Мордовская свадьба». Он будет включать в себя театрализованный обряд мордовского сватовства, изготовление свадебных оберегов «Кудава» и «Неразлучники», показ фильма «Особенности мордовского гостеприимства», на стенде пройдет  виртуальная экскурсия «Мордовская свадьба в трудах Макара Евсевьева».

И, конечно,  все гости услышат творческое приветствие в традициях мордовского свадебного обряда от группы «Мерема» и ансамбля «Келу».

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