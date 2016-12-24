Артисты из Мордовии примут участие во Всероссийском свадебном фестивале

16 мая творческие коллективы Приволжского федерального округа представят гостям Всероссийского свадебного фестиваля свою концертную программу.



Артисты регионов Приволжья выступят перед молодоженами и гостями фестиваля с музыкальными и хореографическими номерами на свадебную тему.

Свадебное шествие будут сопровождать два коллектива из Мордовии - фольклорный ансамбль «Келу» и этнографическая фольклорная группа «Мерема».



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, также на стенде Мордовии развернется интерактивный культурно-этнографический проект «Мордовская свадьба». Он будет включать в себя театрализованный обряд мордовского сватовства, изготовление свадебных оберегов «Кудава» и «Неразлучники», показ фильма «Особенности мордовского гостеприимства», на стенде пройдет виртуальная экскурсия «Мордовская свадьба в трудах Макара Евсевьева».

И, конечно, все гости услышат творческое приветствие в традициях мордовского свадебного обряда от группы «Мерема» и ансамбля «Келу».