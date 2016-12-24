В Саранске покажут фильм «Степан Эрьзя. Долгий путь домой»

Премьера полнометражного фильма о гениальном скульпторе Степане Эрьзе с успехом прошла на Международной выставке-форуме «Россия» в начале апреля. Позднее картину увидели гости Дома Республики.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 13 мая в кинотеатре «Россия» фильм будет представлен широкому кругу зрителей. Начало в 18:30 (вход по пригласительным билетам).



Первый полнометражный документально-игровой фильм о нашем великом земляке Степане Дмитриевиче Эрьзе на четверть состоит из игровых, художественных сцен. Это первая подобная картина в российском кинематографе. В съемках были задействованы известные российские актеры – Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский. Станислав Дужников сыграл роль отца скульптора. Главную роль исполнил актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.

Справки по телефону: +7 (8342) 77-76-00.