Мордовия отмечает День Победы

9 мая в Саранске и районах республики прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



В столице Мордовии на площади Победы состоялся митинг-реквием, почтить подвиг воина-освободителя пришли около 15 тысяч горожан и гостей столицы. Почетные места традиционно заняли ветераны. На праздник также были приглашены участники СВО и члены их семей.



Руководитель республики Артём Здунов назвал 9 Мая главным праздником нашей страны: «Сегодня – великий, священный день, который в сердце каждого из нас. В эти дни мы по-особому чувствуем наше родство, сегодня мы - одна большая семья. День Победы объединяет все поколения, которые хранят память об отцах, дедах, прадедах, которые отстояли свободу России, остановили самого страшного врага в нашей истории. Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! К сожалению, мир, освобожденный от фашизма, не смог усвоить жестокие уроки. Многие страны пытаются переписать правду, выдумать новых героев, скрыть неприглядные страницы своей истории. Но нас не обмануть! Эта история написана кровью наших дедов и отцов. А потому сейчас их внуки и правнуки снова встали на защиту Родины. Мы сражаемся за историческую справедливость, за наши ценности, за память предков, за будущее нашей страны. За весь русский мир. Никогда еще со времен Великой Отечественной войны фашизм не поднимал голову так открыто и нагло. Но и в новейшей истории России еще никогда не были такими сильными и сплоченными наши ряды. У нас одна страна, один Президент и Победа – одна на всех! Мы выбрали свой путь. Уверены в завтрашнем дне. Движемся одной командой, в одном строю, выполняя приказ нашего Верховного главнокомандующего. Как и тогда, в далекие сороковые, сейчас время героев. Добровольцы снова идут на фронт. Мы хорошо их знаем - это наши друзья, одноклассники, коллеги, соратники, близкие люди. Провожаем их вместе и вместе встречаем героями - порой, к сожалению, посмертно. Сегодня с нами находятся родственники тех, кого мы потеряли. Вечная память нашим героям и низкий поклон тем, кто их воспитал. Это наши воины, которыми мы гордимся, которых поддерживает вся Мордовия, вся наша большая страна. Десятки тысяч людей всех возрастов и профессий, наш бизнес регулярно собирают помощь для передовой. Наши врачи, правоохранительные органы, госслужащие, строители, священнослужители постоянно выезжают на территории регионов, где сейчас сложная оперативная обстановка».



Глава Мордовии подчеркнул: настоящие герои, истинные победители навсегда с нами, в наших сердцах.



«Они, как ангелы, за спинами бойцов в зоне специальной военной операции. И на них ребята держат равнение. А еще они - в «Бессмертном полку». Для меня большая честь передать эстафету нашей молодежи - «Волонтерам Победы», «Движению Первых», бойцам поисковых отрядов, кадетам, казакам, юнармейцам, всем парням и девушкам, которые находятся на этой площади. Именно вам, дорогие ребята, предстоит сохранить правду о Великой Победе. Деды и прадеды завещали нам мир и свободу, и мы защитим нашу страну от любых угроз. А потому верю, что для каждого из вас, для ваших внуков и правнуков 9 мая всегда будет главным праздником. Слава народу-победителю!» - сказал Артём Здунов.



На торжественном митинге состоялась церемония награждения. Указом Президента Российской Федерации за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, медалью Жукова награжден Николай Тазин - участник специальной военной операции из Зубово-Полянского района.



С праздником Победы участников митинга поздравил также участник специальной военной операции Сергей Шаев.



«День Победы - это главный праздник в моей жизни. Это самая великая дата для каждого россиянина. Подвиг наших дедов является достойным примером для меня и для всех сегодняшних защитников Отечества. Находясь на передовой, я и вверенные мне бойцы каждую минуту понимаем, что защищаем суверенитет нашей великой страны. Потому что для нас Отечество – это наши матери, жены, дети, чей мирный сон мы будем охранять до тех пор, пока бьются наши сердца. Каждую минуту мы чувствуем поддержку наших родных, поэтому с честью и достоинством выполняем все поставленные задачи. Плечом к плечу со мной на передовой бойцы из Республики Мордовия. Сильные, отважные, мужественные. Только там понимаешь истинное значение мужской дружбы, воинского братства, традиции, ценности и православную веру. Мы, солдаты России, обещаем: враг будет разбит, победа будет за нами», - подчеркнул он.



Ученица Ялгинской средней школы Анастасия Пахомова, дочь участника специальной военной операции, сказала: «Я и моя семья с огромным чувством благодарности отдаем дань памяти всем, кто завоевал для нас мир и свободу - ветеранам Великой Отечественной войны. Среди них и мой прадед Беленков Илья Михайлович, который воевал на Ленинградском фронте с 1941 по 1942 год и пал в бою. К сожалению, наша семья до сих пор не знает места захоронения нашего прадеда. Сегодня поколение победителей продолжает боевую славу наших великих предков на фронтах специальной военной операции. Одним из таких людей является мой папа Пахомов Максим Петрович, который мужественно и самоотверженно защищает Луганскую и Донецкую народные республики. Он ушел на войну 5 октября 2022 года. Наша семья очень переживает за папу, однако поддерживает его решение, потому что мы понимаем, насколько важен вклад каждого в нашу общую победу. Мой папа обычный рядовой, но для меня он настоящий герой, и я им очень горжусь. Я и мои одноклассники для поддержки участников специальной военной операции принимают регулярное участие в акции «Письмо солдату». Делаем окопные свечи и плетем маскировочные сети. Я считаю, что это наша святая обязанность - помогать родным и близким в такую трудную минуту. С праздником, дорогие ветераны и жители нашего города!»



В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 246 тысяч сыновей и дочерей Мордовии. Каждый второй не вернулся. К монументу воинам - уроженцам республики, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы. Память о них почтили минутой молчания.



После митинга на площади Победы состоялся парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих, сотрудников МЧС и Росгвардии, кадетов и юнармейцев. А замкнули колонну совсем юные участники парада - воспитанники дошкольных учреждений города.



Слава народу-победителю!

С праздником Великой Победы!