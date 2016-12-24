В Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина для бойцов СВО сплели еще одну 30-метровую маскировочную сеть

Социум

В музее надеются, что она поможет нашим военнослужащим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Сотрудники музея продолжают собирать гуманитарные грузы для участников СВО и жителей новых территорий, проводят патриотические акции и приглашают всех желающих присоединиться к этому важному делу.

Получить информацию можно по телефону - 39-14-96.

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