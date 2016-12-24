Артём Здунов принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина

Глава Мордовии Артём Здунов 7 мая принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина. Она состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.



Глава государства произнес присягу, текст которой закреплен в Конституции РФ, а затем обратился к гостям церемонии и всем жителям страны с речью. Владимир Путин отметил, что в ходе прошедших в марте президентских выборов россияне подтвердили правильность курса страны.



Он поблагодарил за поддержку жителей всех регионов. «Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», - подчеркнул Президент.



Ключевым приоритетом России глава государства назвал народосбережение, а также сохранение вековых ценностей и традиций.

Завершил свою инаугурационную речь Владимир Путин словами о победе России. «Мы - единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе - победим!»