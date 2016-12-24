Инаугурация Президента РФ: прямая трансляция торжественной церемонии

Владимир Путин официально вступит в должность после принесения присяги в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Председатель Конституционного суда вручит главе государства символы власти: штандарт и знак Президента. Церемония завершится артиллерийским салютом и парадом Президентского полка.



Инаугурация начнется в 12:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.