Инаугурация Президента РФ: прямая трансляция торжественной церемонии

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Владимир Путин официально вступит в должность после принесения присяги в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Председатель Конституционного суда вручит главе государства символы власти: штандарт и знак Президента. Церемония завершится артиллерийским салютом и парадом Президентского полка.

Инаугурация начнется в 12:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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