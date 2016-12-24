Инаугурация Президента РФ: прямая трансляция торжественной церемонии

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Владимир Путин официально вступит в должность после принесения присяги в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Председатель Конституционного суда вручит главе государства символы власти: штандарт и знак Президента. Церемония завершится артиллерийским салютом и парадом Президентского полка.
Инаугурация начнется в 12:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
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