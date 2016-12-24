В Саранске рассказали о праздничных торжествах в День Победы

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По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина прошло совещание по подготовке празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На совещании был рассмотрен сценарный план праздничных торжеств в столице Мордовии.
Празднование Дня Победы в Саранске начнется с митинга-реквиема у монумента «Родина-Мать» и торжественного парада с участием подразделений силовых ведомств, казаков, кадетов и юнармейцев. Далее на площади Победы будет работать кинозал под открытым небом, где все желающие смогут посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне.
На главной сцене Советской площади с 11.00 Детская симфоническая капелла РМ и Детский сводный хор республики презентует творческий проект «Я РУССКИЙ».
В рамках культурно-просветительского проекта «Квартал ПОБЕДЫ» для жителей и гостей столицы Мордовии на улицах развернут концертные площадки, на которых будут выступать лучшие коллективы республики. Библиотеки и музеи представят свои проекты и материалы фотохроники, посвященные Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
С 14.30 на Советской площади начнется большая концертная программа творческих коллективов городского округа Саранск, праздничный гала-концерт с участием театра песни «Росичи», ансамбля песни и танца «Умарина», ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй», пройдет гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия.
На Фонтанном спуске с 10.00 будет работать проект патриотических общественных организаций и учреждений культуры «Вместе к Победе». Праздничная программа также запланирована в Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина РМ.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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