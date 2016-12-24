В музее Эрьзи пройдет юбилейная выставка Зураба Церетели

В Мордовском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи пройдет юбилейная персональная выставка российского художника-монументалиста, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.



Открытие состоится 14 мая. Гости и жители республики увидят 80 произведений юбиляра, которые созданы им в разные годы. Экспозиция будет радовать посетителей до 30 июня включительно.



В январе 2024 года Зураб Константинович отметил свое 90-летие. Академия художеств РФ подготовила серию выставок, которые проходят на нескольких экспозиционных площадках Москвы и регионов.



За 70 лет творческой жизни Зураб Церетели создал более 5 тысяч живописных полотен, произведений графики и шелкографии, а также масштабные архитектурно-скульптурные комплексы и монументы, оригинальные скульптуры с использованием эмалей, мозаики, рельефы и витражи. И сегодня он не прекращает работать - каждое утро встает к мольберту.



«Выставка, которая разместится в главном корпусе музея, будет включать графику и живописные полотна циклов «Я садовником родился» и «Цирк», скульптурные композиции и произведения в технике объемной эмали», - рассказала куратор саранской выставки Альбина Рункова.



Напомним, впервые в Саранске выставка Зураба Константиновича экспонировалась в 2007 году. Автор лично посетил столицу республики и подарил музею Эрьзи натюрморт «Цветы» и бронзовую модель монумента «Добро побеждает Зло».