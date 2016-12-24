Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»

8 мая (начало в 14.00 по мск.), в преддверии Дня Победы, в Приволжском федеральном округе состоится традиционная игра «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа».

Интеллектуальная игра проводится для трех категорий участников: студенты вузов и учреждений СПО, школьники (7-11 классы) и взрослые (без ограничения возраста). Участие в игре могут принять все желающие.

Соревнование включает 24 вопроса «Что? Где? Когда?» (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).

Для участия в игре школьную, студенческую или взрослую команду можно зарегистрировать по адресу https://intgame.ru/iq-vp. Регистрация производится до 23.00 (мск.) 7 мая 2024 года. Указывается зачёт по возрастной группе, регион, населенный пункт, учебное учреждение, которое представляет команда (кроме группы взрослых).

Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами. Лучшая студенческая команда среди регионов Приволжья награждается поездкой на Интеллектуальную олимпиаду ПФО (апрель 2025 г., г. Саранск).

Организаторами игры «IQ-ПФО: Великая Победа» выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».