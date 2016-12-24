На полях «KazanForum 2024» Глава Мордовии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туниса

В первый день работы делегации Мордовии на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» Глава республики Артём Здунов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Тунисской Республики в России Тарак Бен Салемом.

Отметим, что наш регион и Тунис уже связывают партнерские отношения. Сборная страны во время Чемпионата мира по футболу провела один из матчей в Мордовии. Кроме того, действует соглашение о сотрудничестве между МГПУ имени М.Е. Евсевьева и Тунисско-Российской торгово-промышленной палатой, в рамках которого преподаватели Мордовского педуниверситета ведут обучение русскому языку в Центре открытого образования Туниса.

Артём Здунов кратко презентовал нашу республику. Более трети валового регионального продукта приходится на промышленность, высока доля инновационной продукции. Мордовия – единственный регион ЕврАзЭС, где серийно производят оптическое волокно. Кроме того, порядка 10% кабелей различного назначения также производится в регионе. Мордовия – лидер в области фармацевтики и грузового машиностроения, к тому же сельскохозяйственная республика и один из лидеров в России по производству органической продукции.

Было отмечено, что в прошлом году одно из предприятий Мордовии уже осуществляло поставки продукции в Тунис - ООО «Кабельные системы» поставляло оборудование для производства сетки из композитной арматуры и полиэтилен низкого давления. Из возможных точек роста - увеличение взаимного товарооборота, реализация совместных инвестиционных проектов и активизация научного и образовательного сотрудничества.

«Приглашаем деловые круги и туристов из Туниса посетить нашу гостеприимную республику, и искренне надеюсь, что наши доверительные и дружественные отношения послужат дальнейшему развитию российско-тунисского взаимодействия», - сказал Глава Мордовии.

В обсуждении приняли участие заместители Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, представитель центра по продвижению экспорта тунисских товаров Хела Ханнаши, а также руководитель компании «Верстакофф».