На Выставке «Россия» поженилась еще одна пара из Мордовии

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16 мая на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась церемония бракосочетания 13 пар из регионов Приволжского федерального округа. Ее провели в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля, который проходит на Выставке в партнерстве с Правительством Москвы.
В пятый день фестиваля узами брака себя связала еще одна пара из Мордовии - Вадим Луфанин и Наталья Краснопивцева.
Молодожены приняли участие в праздничном шествии от Арки главного входа до Главной уличной сцены вместе с региональными творческими коллективами. Новобрачным передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен на Выставке в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента России Владимира Путина 23 января.
После торжественной церемонии бракосочетания на сцене выступили творческие коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
Всероссийский свадебный фестиваль на площадке Выставки «Россия» проходит впервые. Он стартовал на Красную горку - 12 мая. Тогда прошла самая массовая одновременная церемония бракосочетания. В ней приняли участие 151 пара. До 19 мая на площадке Выставки проходят тематические дни, посвященные этапам свадебного обряда, различным обычаям. Каждый из них будет связан с традициями регионов и народов России.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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