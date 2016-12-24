В Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина передали трофейную форму солдат ВСУ и многоцелевой немецкий гранатомет RGW-90

За последнее время собрание музея пополнилось несколькими образцами формы солдат ВСУ и многоцелевым немецким гранатометом RGW-90. Этот одноразовый реактивный гранатомет получил кодовое название MATADOR (Man-portable Anti-Tank и Anti-Dоor) и был привезен из-под Бахмута участником СВО из Мордовии.

Как отмечают в музее, переданные предметы будут использоваться для проведения патриотических и воспитательных мероприятий со школьниками и студентами.



