В Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина передали трофейную форму солдат ВСУ и многоцелевой немецкий гранатомет RGW-90

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
За последнее время собрание музея пополнилось несколькими образцами формы солдат ВСУ и многоцелевым немецким гранатометом RGW-90. Этот одноразовый реактивный гранатомет получил кодовое название MATADOR (Man-portable Anti-Tank и Anti-Dоor) и был привезен из-под Бахмута участником СВО из Мордовии.
Как отмечают в музее, переданные предметы будут использоваться для проведения патриотических и воспитательных мероприятий со школьниками и студентами.
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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
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