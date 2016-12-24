В Саранске проходят гастроли Оренбургского театра музыкальной комедии

26-28 апреля на сцене Театра оперы и балета им. И. Яушева проходят постановки Оренбургского театра музыкальной комедии.



Программа «Большие гастроли» реализуется «Росконцертом» по всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.



Гастроли в Саранске открылись показом мюзикла «Дама Пик» на музыку Сергея Рубальского по мотивам Пушкинской «Пиковый дамы».



Труппа оренбургского театра порадует саранского зрителя также музыкальным спектаклем «Джейн Эйр» композитора Кима Брейтбурга и драматурга Карена Кавалеряна по мотивам одноименного романа Шарлотты Бронте.

«Снежная королева» Кима Брейтбурга придется по вкусу юным посетителям.



Билеты можно купить на сайте. Действует «Пушкинская карта».