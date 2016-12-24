В Саранске проходят гастроли Оренбургского театра музыкальной комедии

Культура

26-28 апреля на сцене Театра оперы и балета им. И. Яушева проходят постановки Оренбургского театра музыкальной комедии.

Программа «Большие гастроли» реализуется «Росконцертом» по всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Гастроли в Саранске открылись показом мюзикла «Дама Пик» на музыку Сергея Рубальского по мотивам Пушкинской «Пиковый дамы».

Труппа оренбургского театра порадует саранского зрителя также музыкальным спектаклем «Джейн Эйр» композитора Кима Брейтбурга и драматурга Карена Кавалеряна по мотивам одноименного романа Шарлотты Бронте.

«Снежная королева» Кима Брейтбурга придется по вкусу юным посетителям.

Билеты можно купить на сайте. Действует «Пушкинская карта».

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