В Саранске проходят гастроли Оренбургского театра музыкальной комедии

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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
26-28 апреля на сцене Театра оперы и балета им. И. Яушева проходят постановки Оренбургского театра музыкальной комедии.
Программа «Большие гастроли» реализуется «Росконцертом» по всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.
Гастроли в Саранске открылись показом мюзикла «Дама Пик» на музыку Сергея Рубальского по мотивам Пушкинской «Пиковый дамы».
Труппа оренбургского театра порадует саранского зрителя также музыкальным спектаклем «Джейн Эйр» композитора Кима Брейтбурга и драматурга Карена Кавалеряна по мотивам одноименного романа Шарлотты Бронте.
«Снежная королева» Кима Брейтбурга придется по вкусу юным посетителям.
Билеты можно купить на сайте. Действует «Пушкинская карта».
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