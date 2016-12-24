В Доме Республики подписано соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Социальным фондом России

26 апреля в рамках рабочей поездки в Мордовию председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Сергея Чиркова состоялась церемония награждения сотрудников регионального отделения фонда. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Отделение Социального фонда – одна из наиболее крупных федеральных структур на территории Мордовии. Это и самая объемная организация по своему функционалу – она оказывает населению 44 государственные услуги, многие из них можно получить в электронном виде или через МФЦ», - приветствуя собравшихся, отметил руководитель республики.

Артём Здунов поблагодарил руководителя Социального фонда России за поддержку республики в создании условий для активного долголетия. В 17 районах республики уже работают Центры общения старшего поколения, а в перспективе появятся во всех. Хороший отклик поступает и от людей серебряного возраста, и от их детей.

«В мордовском отделении Социального фонда России трудятся высококвалифицированные грамотные специалисты, работающие по всем современным технологиям. И более половины из них в профессии более 10 лет. Мы много говорим о династиях. Однозначно хотелось бы, чтобы в этой профессии, требующей терпения, внимания к людям, знания психологии, тоже формировались надежные династии», - сказал Артём Здунов.

«Социальный фонд и Республику Мордовия связывают очень деловые, хорошие, добрые отношения. Мы будем делать все со своей стороны, реализовывать все запланированные проекты, чтобы граждане республики чувствовали нашу заботу и внимание, - сказал Сергей Чирков и обратился к сотрудникам фонда. - Отрадно, что регион чтит ваш кропотливый труд. Я от всей души поздравляю с высокими наградами, которые вы сегодня получили. Желаю вам только благополучия, успехов в дальнейшем труде!»

В ходе церемонии также состоялось подписание Соглашения между Республикой Мордовия и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Оно направлено на сотрудничество в области предоставления государственных гарантий, мер социальной поддержки, социальных услуг отдельным категориям граждан и другим вопросам реализации государственной политики в социальной сфере. Подписи под документом поставили Артём Здунов и Сергей Чирков.

«Объем услуг увеличивается, поручения Президента в послании очень четкие – много социально ориентированных поручений. Все это требует и обновления оборудования, и приведения в порядок системы, - прокомментировал важность соглашения Артём Здунов. – Большое значение имеет межведомственный оборот – чтобы человек не зависел от того, где его документы, где находится он сам. Для нас главное, чтобы он имел возможность получить форму государственной поддержки. Все это и прописано в нашем соглашении».

Председатель Соцфонда Сергей Чирков отметил, что соглашение касается развития социальных проектов, направленных на улучшение положения граждан республики: «Мы вместе с республикой активно развиваем сотрудничество в межведомственном взаимодействии в части назначения, например, единого пособия – оно появилось впервые в истории нашей страны. Также документ затрагивает систему клиентского обслуживания – будем вкладывать средства в развитие этой системы, центров общения старшего поколения и всех имеющихся мер социальной поддержки. Это наша обязанность, и мы ее будем выполнять со всем усердием».