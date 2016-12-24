В театрах, музеях и библиотеках Саранска пройдут мероприятия ко Дню Победы

В столице Мордовии 6-12 мая запланированы разнообразные мероприятия для жителей и гостей региона всех возрастов, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



На сцене Мордовского национального драматического театра прочтут настоящие письма фронтовиков в спектакле «Не забывай незабываемое» режиссера Игоря Кузьмина. Артисты мордовской филармонии проведут концерт «Солдату Победы посвящается…» .



Краеведческий музей им. И. Д. Воронина приглашает на выставку «Солдат войны не выбирает». Она расскажет историю войн XX–XXI веков: от русско-японской войны до наших дней. Более 150 фотографий, документов, наград, подлинные образцы огнестрельного и холодного оружия, форменная одежда солдат, офицеров и генералов, предметы снаряжения и военного быта.

Также сотрудники музея предлагают посетить тематическую экскурсию «Когда мы были на войне…». Любители рукоделия смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению броши «Цветок Победы».



В библиотеке им. А.С. Пушкина книголюбов ждет экспозиция «Они сражались за Родину: писатели-фронтовики Великой Отечественной войны».

С подробной афишей можно ознакомиться по ссылке.