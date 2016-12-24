В Саранске в часы пик на маршрутах будет больше пассажирского транспорта

О принятых решениях по этому вопросу в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Ежедневно на муниципальные маршруты выходят чуть больше 200 автобусов, троллейбусов и маршруток, но этого количества недостаточно. На некоторых остановках люди не могут уехать по 30-40 минут, автобусы переполнены, критика от жителей абсолютно справедлива.

С «Горэлектротрансом» и частными перевозчиками договорились в ближайшие дни скорректировать графики, увеличить в часы пик количество подвижного состава. 16 автобусов по договоренности взяты на гарантийный ремонт компанией «Луидор», в ближайшие две недели они вновь выйдут на городские маршруты. Будем решать и ситуацию с критической нехваткой водителей при том, что зарплату работодатели предлагают от 70 тыс. рублей. Есть предложение воспользоваться услугами кадровых агентств, в том числе по привлечению к нам специалистов из-за пределов региона. Вопрос остаётся на контроле правительства республики».