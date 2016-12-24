В Мордовии выбрали победителей конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Мордовии подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
Свое профессиональное мастерство на базе Саранской школы №37 продемонстрировали учителя мордовских языков и воспитатели со всего региона. Конкурсантам необходимо было провести открытый урок, мастер-класс и классный час.
«Это инициатива исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского народа. Прекрасно, что эта инициатива была подхвачена, и мероприятие уже второй год проводится министерством образования республики», - отметила член жюри, председатель исполкома Татьяна Ларина
Победителем в номинации «Лучший учитель» названа педагог центра образования «Высота» Марина Миронова. «Лучшим воспитателем» стала Наталья Кучерова (саранский детский сад №14).
«Конкурс - это большая ответственность для меня, потому что я представляю не только себя, а весь свой коллектив. Хочется показать все лучшее, поделиться опытом с другими педагогами», - отметила Наталья Кучерова.
Финалисты регионального этапа представят республику на следующем, всероссийском уровне.
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