В Мордовии выбрали победителей конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

В Мордовии подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Свое профессиональное мастерство на базе Саранской школы №37 продемонстрировали учителя мордовских языков и воспитатели со всего региона. Конкурсантам необходимо было провести открытый урок, мастер-класс и классный час.

«Это инициатива исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского народа. Прекрасно, что эта инициатива была подхвачена, и мероприятие уже второй год проводится министерством образования республики», - отметила член жюри, председатель исполкома Татьяна Ларина

Победителем в номинации «Лучший учитель» названа педагог центра образования «Высота» Марина Миронова. «Лучшим воспитателем» стала Наталья Кучерова (саранский детский сад №14).

«Конкурс - это большая ответственность для меня, потому что я представляю не только себя, а весь свой коллектив. Хочется показать все лучшее, поделиться опытом с другими педагогами», - отметила Наталья Кучерова.

Финалисты регионального этапа представят республику на следующем, всероссийском уровне.