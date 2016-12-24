В Мордовии проходит окружное совещание по вопросам реализации молодежной политики и воспитательной работы с молодежью в ПФО

26 апреля в столице Мордовии состоялось окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и воспитательной работы с молодежью. В его работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, руководители органов регионов ПФО, реализующих государственную молодежную политику, председатели советов директоров учреждений профессионального образования и проректоры по молодежной политике вузов.

Приветствуя собравшихся, Артём Здунов отметил, что вопросы молодежной политики и взаимодействия с подрастающим поколением выходят на первостепенный план на всех уровнях.

«Большое внимание сегодня уделим вопросам формирования активной гражданской позиции у молодых людей. Но чтобы мы не говорили, я твердо уверен, и думаю, педагоги со мной согласятся – важнее всего личный пример: как мы себя ведем, как реагируем на события, какие у нас интересы. Все это видит и перенимает молодежь. Такой позиции мы придерживаемся в своей работе в Мордовии. Сейчас молодежная политика постоянно находится на контроле у нашего Президента и полномочного представителя Президента России в ПФО», - сказал руководитель республики.

Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым ведется работа в регионе. Действует соглашение о сотрудничестве между русской православной церковью, региональным Минобром, Минкультом и Госкомитетом по делам молодежи. Работа в этом направлении выстроена системно. Республика активный участник проекта, инициированного лидером страны, «Регион для молодых».

Особое внимание уделяется выявлению талантливой молодежи, проведению лидерских конкурсов, работе наставнического корпуса, выстраиванию системной кадровой политики, участию региона в федеральных проектах.

«Давайте серьезно обсудим то, что влияет на нашу молодежь: кто является лидерами общественного мнения для молодых людей, которые живут с нами, какие задачи они перед собой ставят, чем интересуются и с кем общаются, - подчеркнул руководитель региона. - Благодарю вас, Олег Александрович, за личную вовлеченность в эту тему и за то, что именно Мордовия стала местом проведения окружного совещания по этим актуальным вопросам».

Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев отметил: «Сегодня мы собрались для обсуждения одной из ключевых проблем современной государственной молодежной политики, связанной с выработкой мер по противодействию радикализации молодежи, преодолению расширения экстремизма и терроризма в молодежной среде. Эти задачи ставит перед нами руководство страны».

В рамках совещания были рассмотрены вопросы формирования у молодежи активной гражданской позиции, профилактики экстремизма в молодежной среде, формирования компетенций по предупреждению деструктивной идеологии. Участники также обменялись лучшими региональными практиками по этому направлению.