Артём Здунов провел встречу с председателем Социального фонда России Сергеем Чирковым

Глава Мордовии Артём Здунов 26 апреля встретился с председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергеем Чирковым. Во встрече приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова, министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования по РМ Владимир Василькин.

Артём Здунов поблагодарил Сергея Чиркова за всестороннюю поддержку региона и отметил высокий уровень взаимодействия между Правительством республики и Социальным фондом. Когда встал вопрос об улучшении условий приема граждан в клиентской службе Саранска, Правительство выступило инициатором строительства нового здания. Оперативно было принято решение по выделению земельного участка, было оказано полное содействие в решении возникающих во время строительства вопросов.

Также Мордовия активно поддержала проект Социального фонда России по созданию в стране Центров общения старшего поколения. Сегодня на территории Мордовии открыто 17 Центров общения, почти в каждом районе.

«Центры пользуются большой популярностью у людей серебряного возраста. Они там общаются, чувствуют себя очень уютно. Я сам там бываю и слышу об этих центрах только самые хорошие отзывы», - сказал Глава республики.

Сергей Чирков назвал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Мордовия одним из лучших в стране по эффективности работы. «Это результат работы коллектива Отделения и активной поддержки республиканской власти», - подчеркнул он.

На встрече обсудили возможность участия республики в пилотных проектах Социального фонда, а также вопросы строительства и капитального ремонта клиентских служб Отделения СФР по Республике Мордовия.