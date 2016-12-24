Династия из Саранска вышла в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

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Математическая династия Жарковых-Жаровых-Никишиных стала полуфиналистами президентского конкурса «Это у нас семейное». Их общий трудовой стаж насчитывает более 300 лет. Четыре поколения семьи с обеих сторон - преподаватели точных наук.
«Когда я услышала название конкурса «Это у нас семейное», сразу поняла - это про нас. Прежде всего хотелось рассказать о заслугах наших родителей, о педагогической династии. Мама и папа встретились в вузе, они были одногруппниками. Самое интересное, что в их же группе учились и родители моего мужа. И мы с супругом вместе с самой юности, мы - одноклассники», - рассказала участница конкурса Екатерина Никишина.
Участие в конкурсе дистанционное. Необходимо было подготовить и отправить видео-визитку. Большая семья любит проводить досуг вместе: готовят, играют в шахматы, занимаются спортом и даже поют под гитару.
Полуфинал конкурса пройдет в Уфе. Жарковы-Жаровы- Никишины будут соревноваться с семьями со всего Приволжья.
Конкурс «Это у нас семейное» открылся на платформе «Россия - страна возможностей». В состязании принимают участие семьи от 4 человек, представители не менее трех поколений: дети, родители, бабушки-дедушки. Мероприятие проводится для выявления и поддержки семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии.
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