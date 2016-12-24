Артём Здунов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы

3 мая в Доме Республики состоялось совещание по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания, конечно, ветераны. 2635 человек в республике получат поздравления и подарки - это не только участники и инвалиды войны, но и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.



Но День Победы дорог не только ветеранам - это праздник всей страны, он отзывается в сердце каждого жителя нашего Отечества, от мала до велика. Поэтому, как и всегда, мероприятия будут проводиться с активным участием подрастающего поколения. Как отметила первый вице-премьер Галина Лотванова, с 6 мая в образовательных организациях по всей республике пройдут «Разговоры о важном», много других патриотических мероприятий. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате.



Все муниципальные образования сейчас занимаются уборкой и благоустройством территорий. Глава республики поставил задачу оперативно завершить эти работы, уделив особое внимание памятникам и местам захоронений.



Глава городского округа Саранск Игорь Асабин доложил, что делается по приведению улиц города, площадей, скверов, парков, памятников в нормативное состояние.

С 1 апреля в Саранске стартовала акция «Чистый город». Ежедневно на уборку улиц выходят более 200 дорожных рабочих, а также сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, управляющих компаний, общеобразовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, коммерческих предприятий и горожане.

27 апреля на территории столицы Мордовии прошел Всероссийский субботник. Уборка проводилась на 73 площадках общественных пространств, а также территориях, непосредственно прилегающих к предприятиям и организациям города.



В целях соблюдения общественной безопасности и предотвращения террористических угроз в период проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будут приняты необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания людей.

В Саранске 8 и 9 мая будет временно ограничено движение транспортных средств, исключена стоянка и остановка автомобилей на отдельных участках улично-дорожной сети.