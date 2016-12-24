В память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции в Мордовии высадили более 4 тысяч деревьев

В Зубово-Полянском районе республики состоялась международная акция «Сад Памяти». В память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции высадили более 4 тысяч деревьев.

Эта экологическая и патриотическая акция реализуется по поручению Президента страны. В Мордовии - при поддержке Главы Республики.

Главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто не вернулся с полей сражений Великой отечественной войны, кто приближал Победу на фронте и в тылу. Создание нового леса, нового «Сада памяти» - напоминание о подвиге каждого из них.

Представители органов власти, общественные объединения и движения, волонтеры, школьники и студенты, различные организации - более 500 человек, приложили свои руки и сердце к созданию нового леса. Каждая борозда приобрела имя героя, уроженца Зубово-Полянского района.

В акции приняла участие семья героя, погибшего в ходе специальной военной операции - Александра Карасева, а также семьи бойцов, которые сейчас находятся на передовой - Александра Чубукина и Николая Шкаликова.

В 2024 году в Мордовии запланировано проведение акции «Сад памяти» во всех территориальных лесничествах. Будет высажено более 36 тысяч новых деревьев.