В Саранске демонтируют старые плиты фонтана «Звезда Мордовии»

Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.

«В Саранске продолжается капитальный ремонт фонтана «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия.

На данный момент ведутся работы в верхней части фонтана: демонтаж старых плит, и другие ремонтные работы.

В нижней части ведутся работы по приведению в нормативное состояние оборудования фонтанного комплекса».