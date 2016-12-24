В Саранске демонтируют старые плиты фонтана «Звезда Мордовии»

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Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.
«В Саранске продолжается капитальный ремонт фонтана «Звезда Мордовии» на площади Тысячелетия.
На данный момент ведутся работы в верхней части фонтана: демонтаж старых плит, и другие ремонтные работы.
В нижней части ведутся работы по приведению в нормативное состояние оборудования фонтанного комплекса».
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