В Доме Республики обсудили вопросы обеспечения безопасности в период майских праздников

25 апреля в Доме Республики под председательством Главы Мордовии состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике Мордовия. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республиканских объектов.



Артём Здунов подчеркнул: сегодня следует принимать во внимание новые угрозы, включая использование беспилотных воздушных судов. - «В этой связи важно реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов».



На заседании рассмотрели вопросы безопасности массовых мероприятий в период проведения майских праздников. О готовности сил и средств территориальных органов федеральных органов исполнительной власти к противодействию террористическим угрозам доложили представители МВД по РМ и Управления Росгвардии по РМ.

Как отметил заместитель начальника полиции МВД по РМ Владислав Пинаев, с 29 апреля по 12 мая весь личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. Учитывая потенциальные угрозы во всех местах проведения массовых мероприятий будут работать специальные группы реагирования.



Также на заседании были рассмотрены вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма.



«Нужно очень ответственно подходить к вопросам общей, адресной и индивидуальной профилактики. Министерству культуры, национальной политики и архивного дела как главному исполнителю комплексного плана противодействия идеологии терроризма необходимо взять на особый контроль проведение мероприятий с трудовыми мигрантами. Религиозные общественные организации, лидеры национальных диаспор, работодатели тоже не должны стоять в стороне - сейчас такое время», - подчеркнул Артём Здунов.



Кроме того, участники совместного заседания обсудили дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей.