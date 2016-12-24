В Нижнем Новгороде прошла стратегическая сессия по реализации ключевых проектов Национальной социальной инициативы

23 апреля 2024 года в г.Н.Новгороде заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий принял участие в открытии стратегической сессии

по реализации ключевых проектов Национальной социальной инициативы в Приволжском федеральном округе, организованной Агентством стратегических инициатив.

В ходе мероприятия также выступили первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Основными участниками стратегической сессии АСИ стали руководители профильных региональных органов исполнительной власти, а также учреждений социальной сферы регионов округа, которые собрались, чтобы в живом диалоге обменяться опытом и лучшими региональными практиками по реализации Регионального социального стандарта и, в целом, проводимой работы по повышению качества жизни.

От Мордовии на мероприятии присутствовала делегация в составе советника Главы РМ Елены Семелевой, первого заместителя министра соцзащиты РМ Татьяны Биушкиной, заместителя министра здравоохранения РМ Натальи Романович и представителей министерств образования, экономики, торговли и предпринимательства республики.

Алексей Кузьмицкий в своем выступлении отметил особую актуальность и значимость вопросов улучшения качества предоставления социальных услуг, оперативного реагирования на запросы и решение проблем граждан, находящихся в той или иной жизненной ситуации,

с учетом их непосредственного влияния на социальное самочувствие населения. В этой связи ключевой задачей органов власти всех уровней и организаций в этой сфере является повышение приверженности жителей своим регионам».

«Регионы округа активно участвуют в работе по развитию социальной сферы и повышению качества жизни людей. И показатели говорят сами за себя. В настоящее время в Рейтинге качества жизни в ТОП-20 по стране входят 5 регионов округа. Кроме того, по большинству направлений рейтинга регионы ПФО демонстрируют результаты выше, чем в среднем по стране. Также отрадно отметить, что в округе постепенно наращивается работа по внедрению Регионального социального стандарта: 12 регионов из 14 приступили к его реализации, в 11 регионах округа работают Советы по качеству жизни, в 8 регионах развиваются институты сервисных уполномоченных», - сообщил он.

Республика Мордовия одна из первых приступила к внедрению регионального социального стандарта: внедрено 11 положений из 13.

«При реализации ключевых проектов Национальной социальной инициативы, внедрение которой в регионах ведется по поручению главы государства, необходимо ориентироваться на потребности и жизненный опыт человека, важно выстраивать эту работу на системной основе и обеспечивать комплексный подход к проработке основных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане. Аппарат полномочного представителя уделяет самое пристальное внимание проводимой в округе работе по развитию социальной сферы и повышению качества жизни людей, ориентируя на это глав регионов и их команды. При этом особый акцент – на обратной связи от населения, и для этого используются различные инструменты: это и опросы ФСО, и результаты исследований Окружного ЦУРа. Все это помогает органам власти выявить ряд системных проблем и определить направления деятельности, работа по которым позволит существенно повысить качество жизни в конкретном регионе», - подчеркнул заместитель полномочного представителя.

Алексей Кузьмицкий также обозначил необходимость продолжения комплексной работы по формированию единой системы координации и взаимоувязки всех элементов Национальной социальной инициативы и Регионального социального стандарта, совершенствования взаимодействия всех участников процесса по вертикали и горизонтали, а также наработки и пополнения базы типовых моделей для регионов по разным жизненным ситуациям с учетом их приоритизации.

«Сегодняшняя двухдневная стратегическая сессия, которая проводится Агентством стратегических инициатив в Нижнем Новгороде, - это важное мероприятие, где в прямом диалоге можно обменяться лучшими практиками, успешными подходами и опытом в социальной сфере. Но одним из самых главных составляющих данной работы должно стать использование таких площадок для выработки и обсуждения предложений по совершенствованию и повышению эффективности реализации мероприятий по внедрению регионального социального стандарта. Региональным командам совместно с АСИ необходимо посмотреть, что еще нужно сделать, как увеличить эффективность и активизировать работу, чтобы в целом достичь высоких результатов в повышении качества жизни граждан в регионах округа», - резюмировал замполпреда.