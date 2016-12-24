Поздравление Главы Мордовии с праздником Пасхи

«Хочется жить, дышать, творить и идти вперед!»
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Дорогие жители Мордовии!
От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Пасхальные торжества объединяют людей разных возрастов и национальностей, напоминают о вечных ценностях – любви, милосердии, вере и чистоте помыслов. Эти ценности на протяжении веков бережно хранила и передавала из поколения в поколение Русская Православная Церковь. Она всегда была духовным оплотом нашего народа и государства, источником нравственной силы и вдохновения.
Воскресение Христа – это победа жизни над смертью и торжество добра. Оно дарует нам надежду и призывает к духовному преображению.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сердца радостью и душевным теплом. Здоровья вам, счастья и благополучия, друзья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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