Поздравление Главы Мордовии с праздником Пасхи

Дорогие жители Мордовии!



От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!



Пасхальные торжества объединяют людей разных возрастов и национальностей, напоминают о вечных ценностях – любви, милосердии, вере и чистоте помыслов. Эти ценности на протяжении веков бережно хранила и передавала из поколения в поколение Русская Православная Церковь. Она всегда была духовным оплотом нашего народа и государства, источником нравственной силы и вдохновения.



Воскресение Христа – это победа жизни над смертью и торжество добра. Оно дарует нам надежду и призывает к духовному преображению.



Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сердца радостью и душевным теплом. Здоровья вам, счастья и благополучия, друзья!



Глава Республики Мордовия А. Здунов