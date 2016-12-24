В МГУ им. Н.П. Огарева прошел форум аграрной молодежи

25 апреля в МГУ им. Н.П. Огарева в седьмой раз прошел форум аграрной молодежи. На мероприятии собрались более ста участников - студенты выпускных курсов аграрного института и института механики и энергетики, колледжей муниципальных районов республики, школьники и руководители ведущих организаций сельскохозяйственной отрасли.

Молодежный форум объединил на своей площадке наиболее активную и талантливую молодежь нашей республики, которые хотят связать свою жизнь и трудовую деятельность с селом. Мероприятие стало площадкой, на которой работодатели могут найти кадры для сферы сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин поблагодарил всех руководителей предприятий, которые в период весенне-полевых работ нашли возможность приехать и принять участие в форуме.

«Большое спасибо студентам Мордовского госуниверситета за активность, которую они проявили. Глаза горят, это о многом говорит! Хочу отметить, что для выпускников аграрного института – мероприятие основополагающее. Вы сегодня воочию смогли увидеть своих будущих руководителей, узнать условия на предприятиях, которые там созданы. В это вкладывается много федеральных средств, развиваются инженерная и социальная инфраструктура. Предприятия обеспечивают своих сотрудников жильем, достойной зарплатой, современными условиями труда. Желаю вам, чтобы вы в дальнейшем остались в родной республике и трудились на благо Родины, на благо нашего агропромышленного сектора», – сказал Антон Илюшкин.

Многие руководители агропромышленных предприятий приняли участие в ярмарке вакансий, которая стала отличным стартом для студентов-выпускников. А для школьников была проведена интересная экскурсия по учебным лабораториям и лабораториям аграрного института.

«Развиваться в аграрной отрасли – значит делать нашу страну еще более самостоятельной с точки зрения обеспечения себя важнейшим ресурсом – продуктами питания. Ребята, вы учитесь работать в этой отрасли, впереди у вас – большая и сложная, но очень важная работа. Коллектив вуза благодарен работодателям за то, что они всегда поддерживают и активно сотрудничают с университетом. Благодаря этому вуз меняется не только с точки зрения инфраструктуры, но и образования: студенты получают самые актуальные и современные, практикоориентированные знания, а это для нас – приоритет», – подчеркнул ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

По итогам форума самых активных участников наградили сельскохозяйственной продукцией — фруктами, овощами, колбасами и мешками сахара.