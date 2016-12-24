В Мордовии рассматривается законопроект об ограничении времени розничной продажи алкоголя в точках общепита

В Государственном Собрании Мордовии 24 апреля по этой теме состоялось заседание «круглого стола» под председательством вице-спикера Сергея Вдовина.



На заседании при участии профильных Министерств и ведомств, а также представителей домоуправлений был озвучены предложения по графику работы магазинов, кафе и других придомовых заведений, где продается алкоголь. В Минэкономики РМ отдельно отмечают, что изменения в законе не коснутся ресторанного бизнеса.

«Наша задача разработать законопроект, который позволит сократить количество жалоб от жильцов многоквартирных домов и правоохранительных органов в связи с периодических нарушением порядка на придомовых территориях, где есть круглосуточные питейные заведения и магазины продающие алкоголь до позднего времени суток,- сказал Сергей Вдовин. - Разговор идет не о запрете, а об ограничении времени продаж. Должно быть удобно как бизнесу, реализующему такую продукцию, так и жителям, которые в вечернее и ночное время хотят в тишине отдохнуть, спокойно подготовиться к новому рабочему дню, уложить спать своих детей».



Первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин рассказал, что сегодня на территории Мордовии действуют 343 объекта общественного питания, из которых продажу алкогольной продукции на основании выданных лицензий осуществляют 122 точки. Непосредственно в многоквартирных домах расположены 19 объектов, реализующих крепкие алкогольные напитки, из них 18 расположены на территории городского округа Саранск.



Помимо указанных объектов, в регионе работают точки общественного питания, которые реализуют пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху и деятельность которых не лицензируется.

Как отметил Александр Анохин, анализ поступающих жалоб показал, что кафе, бары и буфеты, реализующие алкоголь в круглосуточном режиме, являются социальной проблемой - поведение посетителей таких заведений часто является противоправным и нарушает спокойствие граждан. Сейчас законом не допускается розничная продажа с 22.00 до 10 часов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 15% и более. Для продукции с содержанием этилового спирта менее 15% запрет на продажу действует с 23.00 до 9 часов.

Минэкономики РМ предлагает ограничить время продаж алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД (кроме ресторанов) с 23.00 до 09.00 часов.



«Мера позволит снизить количество так называемых «псевдокафе» и «псевдобаров», в которых под видом оказания услуг общественного питания в ночное время осуществляется розничная продажа алкогольной продукции во вскрытой таре, а также сохранить спокойствие граждан», - отметил Александр Анохин.



«Считаем, что дальнейшее сокращение времени продажи алкоголя в общепите, например до 22.00, поставит предпринимателей, занимающихся оказанием услуг общественного питания, в неравное положение с магазинами, реализующими слабоалкогольные напитки. Данный фактор может негативно сказаться на деятельности добросовестных субъектов предпринимательства, а также привести к увеличению объема нелегального оборота алкогольной продукции», - подытожил первый заместитель министра экономики Мордовии.



