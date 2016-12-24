Участник отбора на Программу «Время героев» Эдуард: «Мне небезразлично, что будет происходить в стране дальше»

В филиалах Президентской академии открываются пункты оценки для участников отбора на Программу «Время героев».

Проект создан для подготовки управленцев из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Для включения в программу участники проходят онлайн-тест. Его методика объективна и определяет управленческий потенциал, исключая человеческий фактор оценивающего. Такие тесты уже 7 лет проходят участники конкурса «Лидеры России». На следующем этапе бойцов ждет обучение.

Участники отбора на Программу «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии. Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора.

Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты. С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах. Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года.

Участник отбора на Программу «Время героев» Эдуард поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина за запуск этой образовательной программы: «Это очень правильная инициатива со стороны Президента. Для управления страной необходимо привлекать тех лиц, для кого страна важна, для которых защита Родины и Отечества не пустой звук. Ведь не секрет, что сегодня в ходе специальной военной операции люди проявляют себя по-разному. Мне небезразлично, что будет происходить в стране дальше. Моей дочке девять лет, и я хочу, чтобы она жила в счастливой стране».