Артём Здунов и Дмитрий Хубезов обсудили реализацию в Мордовии пилотного проекта по тактической медицине

24 апреля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с депутатом Госдумы России, координатором федерального партийного проекта «Здоровое будущее», внештатным специалистом Минздрава России по оказанию первой помощи и добровольцем СВО Дмитрием Хубезовым. Во встрече также приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова и министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

В настоящее время в Мордовии реализуется пилотный проект по тактической медицине. 23 и 24 апреля в Саранске под руководством Дмитрия Хубезова прошло обучение навыкам первой помощи 40 инструкторов. Курс позволил не только проверить уже имеющиеся знания, но и сделать это под пристальным наблюдением непосредственного участника оказания помощи бойцам в зоне СВО и в полевых медсанбатах.

Приветствуя гостя, Артём Здунов поблагодарил за сотрудничество: «Для ряда категорий наших граждан такие знания просто бесценны. Нам нужны люди, которые их будут распространять. Мероприятие прошло в живом, интересном формате, вы лично принимали в нем участие – наши медики делятся впечатлениями, они просто в восторге».

Дмитрий Хубезов отметил прекрасные условия футбольно-легкоатлетического манежа, где проходили занятия. «Жизнь расставляет свои приоритеты, и тема оказания первой помощи сейчас полностью понятна и правильна, - подчеркнул он. – Первый шаг можно считать сделанным – 40 человек обучены. В итоге мы должны прийти к объективному результату – в 100 % случаев, когда первая помощь человеку может быть оказана, она должна быть оказана до приезда скорой медпомощи. Это так называемые «платиновые» пять минут, когда помогают люди, находящиеся в непосредственной близости с пострадавшим».

Депутат Госдумы РФ отметил, что в Мордовии есть достаточное количество специалистов, владеющих такими навыками, даже с международными сертификатами. Все они в дальнейшем будут массово передавать свои знания, в том числе людям, которые работают с организованными коллективами – учителями, водителями общественного транспорта, сотрудниками торговых центров.

«Мы это делаем не только для окружающих, но и для себя тоже. Мы должны быть уверены, что нас спасут те, кого мы обучили», - сказал Дмитрий Хубезов. Он подчеркнул также, что помощь Мордовии в реализации проекта будет оказываться и в дальнейшем.